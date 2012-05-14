Поблизу Малої Дівиці виявлено 455 боєприпасів

У Чернігівській області кількість виявлених піротехніками боєприпасів часів війни зросла до 455 одиниць. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, впродовж 11-13 травня піротехніки на відкритій території поблизу смт Мала Дівиця Прилуцького району виявили 455 одиниць боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (125 артснарядів калібру 76 мм, 323 артснаряди калібру 57 мм, 7 мінометних мін калібру 82 мм). Знищено 4 артснаряди калібру 76 мм та 18 артснарядів калібру 57 мм. Решту планується знищити сьогодні.

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