У Дніпропетровську можуть обмежити водопостачання

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» заявляє про можливе обмеження водопостачання міста через борги населення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні начальник управління «Водозбут» КП «Дніпроводоканал» Людмила Тонкопій повідомила журналістам, що жителі Дніпропетровська можуть бути переведені на подачу води за графіком.

«За підсумками квітня платежі становили лише 85% від нарахованих сум», - повідомила Л.Тонкопій.

За її словами, такий стан спровокував загрозу відключення об`єктів «Дніпроводоканалу» від енергопостачання. Зокрема, енергетики відключили від енергопостачання ряд дільниць з експлуатації мереж, а також абонентські служби. Нарощування боргів, на думку енергетиків, може привести до відключення насосних станцій і, відповідно, обмеження водопостачання населення.

На сьогодні заборгованість населення перед КП «Дніпроводоканал» становить 112 млн. грн, борги КП «Дніпроводоканал» перед енергетиками - 94 млн. грн.