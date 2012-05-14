На Тернопільщині автомобіль збив 52-річного велосипедиста
10:59, 14 травня 2012Новини регіонів
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Потерпілий загинув
На Тернопільщині автомобіль на смерть збив 52-річного велосипедиста. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, трагедія сталася учора в 23 год на автодорозі Почаїв -Радивилів біля с. Лідихів. 42-річний водій автомобіля «Нісан Вента» із села Будки Кременецького району скоїв наїзд на жителя Почаєва, який їхав велосипедом.
Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП.
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