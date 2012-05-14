На Тернопільщині автомобіль збив 52-річного велосипедиста

На Тернопільщині автомобіль на смерть збив 52-річного велосипедиста. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, трагедія сталася учора в 23 год на автодорозі Почаїв -Радивилів біля с. Лідихів. 42-річний водій автомобіля «Нісан Вента» із села Будки Кременецького району скоїв наїзд на жителя Почаєва, який їхав велосипедом.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП.