На АЗС в Керчі вибухнув автомобіль, жертв немає

Автомобіль-таксі, який заправлявся газом на АЗС у Керчі, вибухнув сьогодні вранці, співробітника заправки і водія автомобіля доставлено до лікарні, загрози для їх життя немає, пишуть керченські сайти.

Розірвався газовий балон, який знаходився в автомобілі. Пожежі не було.

«Від автомобіля залишилася половина: фрагменти машини вибухом рознесло по всій заправці. Частини автомобіля занесло на дах заправки. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати заводський брак балона газової установки машини», - пише сайт «Керч FM».

За інформацією видання, у водія авто дуже понижений кров`яний тиск, можливо, в результаті внутрішньої кровотечі. У заправника розрізана губа і шок.

На місці події працювали співробітники міліції.

Диспетчер служби таксі підтвердив УНІАН інформацію про подію, але подробиці повідомити не зміг.

Коментар керченських правоохоронців у суботу одержати не вдалося.