У Житомирі ротвейлер ледь не загриз чоловіка

У Житомирі працівник міліції застосував табельну зброю для знешкодження ротвейлера, що напав на чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 10 травня в Житомирі до чергової частини УДСО надійшло повідомлення по лінії «102» про те, що на чоловіка накинувся собака породи ротвейлер.

Прибувши за вказаною адресою, працівники ДСО побачили, що на місце події вже приїхала карета швидкої допомоги та працівники обласного УМНС, які за допомогою струменя води з трансбойта намагаються відігнати собаку від потерпілого. Після того, як тварину струменем води відтіснили, чоловік намагався підвестись на ноги, але пес ставав дедалі агресивнішим і знову нападав.

"Працівник міліції, оцінивши ситуацію, прийняв рішення про використання табельної вогнепальної зброї для знешкодження тварини, тому що інакше вгамувати її не вдавалося. Після першого ж пострілу собаку було знешкоджено. Потерпілого з кусаними та рваними ранами правого плеча, передпліччя та кисті, травматичним шоком було госпіталізовано. Наразі з’ясовуються всі обставини події", - зазначили в МВС.