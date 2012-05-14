Хмельниччина: на м’ясокомбінаті виявлена неякісна сировина

На одному з приватних м’ясопереробних підприємств Дунаєвецького району Хмельницької області співробітниками сектору ветеринарної міліції УМВС України в області спільно із працівниками ветеринарної служби виявили понад півтонни неякісного м’яса.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина Шуприган.

Вона зазначила, що під час перевірки ковбасного цеху в холодильній камері правоохоронці виявили 100 кг свинини та 450 кг м’яса птиці без належного маркування. Про те, що м’ясосировина не пройшла жодної перевірки свідчило й те, що власник підприємства так і не зміг пред`явити супровідних документів, які б підтвердили її якість та безпечність.

Зважаючи на такі грубі порушення, працівники ветеринарної міліції вилучили неякісну продукцію та направили її на Хмельницький ветсанзавод для подальшої утилізації.

Наразі діяльність підприємства призупинено, його власнику вручено припис на усунення недоліків та притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.