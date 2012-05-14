У річку Серет поблизу Тернополя потрапили неочищені стоки

Через потрапляння неочищених стоків у річку Серет поблизу Тернополя зафіксовано факт масової загибелі риби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у річку скинуто зворотні води із очисних споруд водоканалу. В результаті масово загинула риба по ходу течії Серету у бік сіл Острів та Буцнево Тернопільського району.

За результатами перевірки, зауважили в прокуратурі, буде вирішено питання про притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності та відшкодування збитків.

У свою чергу директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма загибель риби пояснив скидами значної кількості отруйних речовин невстановленими підприємствами.

«Викиди агресивних стоків були настільки масовими, що це призвело до відмирання активного мулу, який здійснює біологічну очистку стоків. Мул припинив виконувати свою функцію і в Серет почали потрапляти неочищені стоки, які й зумовили загибель риби», –зазначив В. Кузьма.

За його даними, стоки з надмірною концентрацією шкідливих речовин потрапляли на очисні споруди «Тернопільводоканалу» впродовж кількох останніх днів.

Наразі працівники водоканалу проводять пошук джерел потрапляння надмірно забруднених стоків.