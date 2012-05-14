У Севастополі ветеран війни помер біля підніжжя меморіалу

У Севастополі 11 травня біля підніжжя Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 рр. помер 88-річний ветеран Великої Вітчизняної війни Віктор Тищенко, який прийшов сюди разом з онуком покласти квіти до Вічного вогню.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації Севастопольської МДА. Голова міста Володимир Яцуба, зустрівшись цього ж дня з дочкою ветерана, висловив їй, усім рідним і близьким глибокі співчуття і запевнив, що міська адміністрація надасть родичам необхідну допомогу в похованні та увічненні пам`яті її батька.

Як стверджують у СМДА, В.Яцуба, дізнавшись про те, що сталося біля меморіалу (Меморіал героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 рр. знаходиться за кілька сот метрів від будівлі СМДА – УНІАН), попросив розшукати родичів ветерана, щоб поспілкуватися і надати допомогу.