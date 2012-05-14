Київщина: під час очищення вигрібної ями загинули 3 осіб
13:04, 14 травня 2012Новини регіонів
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Через необережність
У Київській області під час очищення вигрібної ями загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 12 травня о 17.30 в с. Ленінське Сквирського району на території приватного домоволодіння.
Люди загинули через необережність, йдеться в повідомленні.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Київській області.
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