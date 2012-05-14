У Луганську жінка погрожувала підірвати аптеку, через що були евакуйовані 150 мешканців будинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, 13 травня до Артемівського районного відділу міліції Луганська звернулася фармацевт однієї з аптек міста, яка повідомила, що невідома жінка погрожувала підірвати аптеку, якщо не одержить грошей з каси, після чого залишила в приміщенні аптеки поліетиленовий пакет і зникла у невідомому напрямі.

Були евакуйовані 150 мешканців будинку, в якому розташована аптека, і обмежено рух транспорту прилеглою вулицею. Фахівці вибухонебезпечних речовин у пакеті не виявили.

Вживаються заходи з розшуку і затримання невідомої жінки.