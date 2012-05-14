У Луганську перевозили 8 кг наркотичної речовини

Вчора, 12 травня, працівники Луганської митниці разом з прикордонниками виявили партію наркотичної речовини, яку намагався вивезти громадянин Росії на власному автомобілі.

Про це УНІАН повідомили у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної митної служби України.

Зокрема, інспектори митного поста «Довжанський» звернули увагу на неадекватну поведінку водія, після чого було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду автомобіля. Громадянина опитали щодо наявності в транспортному засобі предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України, однак він заявив, що такі предмети у нього відсутні.

«Під час поглибленого огляду за спинкою заднього сидіння у спеціально виготовленій схованці - подвійній спинці та за дверними картами задніх дверей були виявлені пакети з речовиною рослинного походження, обгорнуті липкою стрічкою, в кількості близько 39 пакетів, загальною масою приблизно 8 кг», - повідомив начальник Луганської митниці Денис Пудрик.

За фактом складено акт митного огляду, протокол огляду місця події, після проведення відповідної експертизи буде прийняте рішення щодо порушення кримінальної справи за фактом контрабанди наркотичних речовин, поінформували в Державній митній службі.