Вибуху урни в Запоріжжі не було

Інформація деяких ЗМІ про вибух урни в центрі Запоріжжя не відповідає дійсності.

Як заявила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Маріанна Піскунова, чутки про те, що вчора вдень у Запоріжжі вибухнула урна, - неправдиві.

«Ніякої надзвичайної події з вибухом у понеділок в Запоріжжі не було. Прокуратура регіону ретельно перевірила інформацію і не знайшла їй підтвердження», - повідомила М.Піскунова.

Як повідомляли деякі ЗМІ, у Запоріжжі стався вибух - чоловік поставив в урну пляшку, яка вибухнула, при цьому поранення ноги отримала одна людина.



