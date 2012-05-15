Київ забезпечить автомобілями 9 будинків сімейного типу

Цього року влада Києва має намір забезпечити власним автотранспортом 9 будинків сімейного типу.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ефірі ТРК “Київ”.

“Дуже приємно дивитись, як на це особливо діти реагують. Вони давно очікують можливості разом, всією сім’ю сісти і кудись поїхати на екскурсію, може у відпустку. І я знаю, що в кожній такій сім’ї чекають такого подарунку. Тому ми на цей рік запланували надання автомобілів у 9 сімей – це будинки сімейного типу. І два ми вже віддали. Один, в мене буде така приємність, ми віддамо найближчим часом – на цьому тижні. І ще 6 – до кінця року”, - сказав О.Попов.

Таким чином, за словами голови КМДА, практично всі столичні будинки сімейного типу будуть забезпечені автомобілями.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. під час візиту до родини Вовк, яка виховує семеро прийомних дітей, О.Попов заявив, що влада Києва береться вирішити вже цього року проблему із забезпеченням власним автотранспортом дитячих будинків сімейного типу, що є в місті.

Керівник міськадміністрації вручив дітям та їхній прийомним батькам необхідну побутову техніку та новий шестимісний автомобіль Ford.

Довідка УНІАН. Крім майже двох тисяч дітей-сиріт, які проживають з опікунами, у столиці функціонує 33 прийомні сім’ї, де виховується 42 дитини, та 11 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 83 сироти. У найближчих планах міста – відкрити ще 10 дитячих будинків сімейного типу. Як зазначають в КМДА, загалом у столиці 84% посиротілих дітей забезпечені сімейним вихованням. Це один із найкращих показників в Україні.