На дитячий майданчик впало дерево: постраждали діти і дорослі
10:23, 15 травня 2012Новини регіонів
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Потрапили до лікарень
У Миколаєві четверо осіб отримали травми внаслідок падіння дерева на дитячий майданчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 14 травня, близько 18.15 на території однієї із військових частин.
«Через пориви вітру сталося падіння дерева на дитячий майданчик, внаслідок чого постраждало 4 людини, серед них 2 дитини», - йдеться в повідомленні.
Постраждалих з травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів Миколаєва.
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