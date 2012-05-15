У Севастополі виявлено 30 мінометних мін часів війни

У Севастополі на горі поблизу однієї з визначних історичних пам`яток міста, фортеці Чембало, що підноситься над Балаклавською бухтою, виявлено 30 мінометних мін.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Севастополі, боєприпаси знаходилися в землі на глибині близько 40 сантиметрів. Кожний снаряд важив близько 6 кг.

Ймовірно, під час Великої Вітчизняної війни на цьому місці знаходився фронт берегової батареї, де севастопольці захищали вхід до бухти від ворожих сил. Усі боєприпаси лежали в ряд, відзначили в УМНС.

Сапери вилучили снаряди і вивезли їх на полігон. Роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів зайняли більш як трьох годин.