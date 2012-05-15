Хмельниччина: щодесятий мешканець має погане здоров'я

Кожен десятий житель Хмельницької області визнав своє здоров`я поганим, половина населення області вважає своє здоров`я «добрим», понад третина – «задовільним».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах опитування домогосподарств області минулого року, яке провів облстат.

На Хмельниччині сім осіб із десяти хворіли протягом року, що передував опитуванню. Понад третина жителів області мали хронічні захворювання. Найпоширенішими хворобами були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою громадяни зверталися переважно до поліклініки. Дві особи із ста відвідали платні медичні установи та приватно практикуючих лікарів, кожен сотий скористався послугами сімейного лікаря у поліклініці.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші, 8 із 10 за своє життя народжували дітей. Майже половина з них народили по двоє дітей, понад третина – по одній, кожна шоста – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20-24 років.