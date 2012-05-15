Вінниччина: у безробітного вилучили 10 кг марихуани

Співробітники правоохоронних органів у безробітного жителя Гайсинського району Вінницької області вилучили 10 кг марихуани.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 35-річний житель одного з сіл був затриманий під час збуту марихуани.

Незабаром був затриманий і його 39-річний спільник, у будинку якого працівники міліції вилучили майже 10 кілограм, розфасованого у поліетиленові пакети вагою по 40 грам кожний, наркотичного зілля.

Затримані самі вирощували наркотичне зілля, сушили його та збували. Вони мали коло постійних клієнтів.

За словами затриманих, вирощували вони нарковмісні рослини на звалищах поблизу села. Один з чоловіків зберігав заборонені рослини, а інший – збував.

Вилучене наркотичне зілля направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Один із затриманих раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння розбійного нападу.