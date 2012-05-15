У селі на Тернопільщині виявили 20 боєприпасів

У селі на Тернопільщині виявили 20 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, боєприпаси було знайдено учора в селі Білокриниця Кременецького району.

Зокрема було виявлено 16 артснарядів різного калібру, 1 гранату РГ-42, 1 гранату Ф-1, 1 мінометну міну та протипіхотну міну часів Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня під час обстеження території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС в селі Застіноче Теребовлянського району було виявлено 30 артснарядів.