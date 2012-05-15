У Херсонській області за 5 днів згоріло 15 га лісу

У Херсонській області за останні 5 днів згоріло майже 15 га лісу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 14 травня з 13.40 до 17.20 в Цюрупінському лісництві сталося дві пожежі: одна на площі 2,5 га, з яких 2 га верхової, і на сусідній ділянці лісу пожежа на площі 1,7 га, з яких 1,3 га верхової. Всього від вогню постраждало 4,2 га ліси, з яких - 3,3 га верхового лісу (гілки і крони дерев).

Також цього дня в Херсонському лісництві о 16.25 - 17.30 горів тополиний ліс на площі 0,12 га.

А о 18.00-19.00 у Великокопанівському лісгоспі (Новомаячковське лісництво) пожежа сталася на території колишнього військового полігону на площі 1,5 га.

Для гасіння зазначених пожеж було задіяно 9 одиниць техніки і 9 працівників лісництв.

Відзначимо, що 11 травня біля села Праві Саги, що в Цюрупінському районі, в лісовому масиві держпідприємства НДІ лісового господарства і агролісомеліорації сталася велика пожежа. У гасінні було задіяно 117 чоловік, 32 одиниці техніки, зокрема пожежний потяг і два вертольоти. У пожежі постраждало до 5 га лісу. Людей, постраждалих від вогню, немає. Причина пожежі та шкода встановлюються.

13 травня в області сталося ще 5 лісових пожеж, в яких постраждало до 4,64 га лісу.

Всього за даними облуправління МНС на 14 травня в регіоні сталося 52 лісових пожежі, в яких постраждало 28,18 га лісу.