У Донецьку в річці виловили сумку з тілом маленької дівчинки

\У Донецьку біля берега річки виловлено сумку з тілом малолітньої дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні наголошується, що 13 травня 2012 р. на березі р. Кальміус, на перетині проспекту Миру і вул. Набережної, було виловлено спортивну сумку чорного кольору з написом «Road», в якій містилося тіло дитини жіночої статі. Дівчинці на вигляд 1,5 – 2 роки, зріст 85 см, волосся у неї світло-русяве, була одягнена в сині джинси, білу футболку, білі трусики.

У сумці були і дитячі речі.

У міліції наголосили, що дитина могла стати жертвою злочину і звернулися до жителів Донецька з проханням «звернути увагу на ті сім`ї, що проживають поряд, у яких помітили в останні 10 днів відсутність дитини або матерів з дитиною».

Всіх, кому щось відомо про загиблу дитину або її родичів, правоохоронці попросили зателефонувати в міліцію за зазначеними телефонами.

У повідомленні сказано, що всім, хто телефонуватиме, «конфіденційність гарантується».