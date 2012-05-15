На дівчинку, що спустилася до котловану, впала плита

В Авдіївці Донецькій області на 7-річну дівчинку, що спустилася до котловану, впала залізобетонна плита.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Як з`ясували правоохоронці, дитина безперешкодно спустилася у котлован, де комунальне підприємство проводило планові роботи із заміні трубопроводу опалення і гарячого водопостачання, не встановивши при цьому необхідну огорожу. Коли дівчинка знаходилася в ямі, на неї впала залізобетонна плита, яка закривала короб монтажного отвору виходу трубопроводу. У результаті дитина отримала закритий перелом ноги зі зміщенням, що відносять до пошкоджень середнього ступеня тяжкості.

Прокуратурою м. Авдіївка була порушена кримінальна справа щодо начальника і майстра комунального підприємства, яке проводило ремонтні роботи, за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

В даний час слідство у справі закінчено. Тепер за свою недбалість комунальники відповідатимуть перед судом - їм загрожує або великий штраф, або обмеження свободи терміном до 3 років, зазначено у повідомленні.