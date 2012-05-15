У лікарнях Дніпропетровська - троє постраждалих від вибухів

У лікарнях Дніпропетровська станом на 14 годину 15 травня залишаються троє постраждалих від серії вибухів 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації. Стан одного потерпілого - середньої тяжкості, інших двох – задовільний. Двоє потерпілих перебувають в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 19-річна дівчина - в міській лікарні №6.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, сьогодні з медзакладу виписано в задовільному стані 16-річну дівчину, яка в результаті вибуху отримала численні осколкові поранення обличчя.

За словами С.Риженка, 63-річний чоловік, якому було ампутовано руку має задовільний стан, його переведено до відділення урології.

77-річна потерпіла жінка, яка тривалий час перебувала в тяжкому стані, наразі має стан середньої тяжкості.

Всі постраждалі у повній мірі забезпечені необхідною медичною допомогою та вже отримали грошові виплати на свої рахунки.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 31 особа, у тому числі 10 дітей.