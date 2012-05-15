У Павлограді на школярів упало дерево

14 травня у Павлограді на трьох підлітків 1999 року народження, що повертались зі школи, впало дерево. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, в результаті цього одному з хлопчиків заподіяно значні тілесні ушкодження.

Дитину доставлено до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місце події виїжджали прокурор Павлограда та чергова група Павлоградського міськуправління міліції.

Наразі, за фактом травмування дитини прокуратурою Павлограда проводиться перевірка в порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно посадових осіб комунальних підприємств міста, відповідальних за своєчасну утилізацію аварійних насаджень.