Столична влада подарувала дитбудинку родини Юсан авто

Столична влада подарувала дитячому будинку сімейного типу родини Юсан автомобіль.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, машину сьогодні вранці передав родині голова КМДА Олександр Попов, який відвідав заклад на запрошення дітей, які написали йому листа й запропонували взяти участь у відзначенні Дня матері.

Як зазначається в повідомленні КМДА, дитячий будинок сімейного типу Юсан є зразковим. У 2011 році родина перемогла на конкурсі «Сім’я року –2011» та була внесена до Книги пошани Київської міської державної адміністрації «Сім’я золотий фонд м. Києва». Нещодавно цій родині виповнилося 5 років, тож до свята сім’я отримала також побутову техніку та ласощі.

Родина Юсан має двох біологічних дітей та виховує 10 прийомних, найстарший син уже дорослий і мешкає окремо. У сім’ї виховуються дві пари двійнят – 7 і 10 років, а також троє і двоє рідних між собою дітей та одна дитина-сирота. У більшості дітей, які виховує родина, була дуже складна доля. Троє з них стали свідками самогубства рідного батька. У 5-річної Аліни не було навіть свідоцтва про народження, 13-річному Олексію невідомий ткнув цигаркою в око, а тому хлопчик дуже погано бачив, і лише в родині Юсан його зір вдалося відновити. Нині малюки живуть, як справжня велика сім’я. Їхні психологічні травми вдалося відкоректувати завдяки піклуванню і любові батьків-вихователів.

Нині у Києві 11 дитячих будинків сімейного типу.