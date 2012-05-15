У Миколаєві дерево упало на дитячий майданчик, травмовано чотирьох людей.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Миколаївській області, на вулиці Аеродромна, 4 на території військової частини через пориви вітру сталося падіння дерева на дитячий майданчик. Унаслідок падіння дерева постраждали дві жінки 1985 років народження та двоє дітей: хлопчик 2009 року народження та дівчинка 2010 року.

Постраждалі жінки були госпіталізовані до центральної лікарні швидкої медичної допомоги, одна з травмою хребта, друга – зі струсом мозку. Діти були направлені до обласної дитячої лікарні. 2-річній дівчинці поставлено діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, 3-річному хлопчику - закрита черепно-мозкова травма, політравма, струс головного мозку.