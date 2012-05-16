У торговому центрі в Москві впало перекриття між поверхами

У торговому центрі "Мічурінський" на заході Москви, на вулиці Озерна, 42, сталося обвалення стелі. Постраждала одна людина.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на префектуру Західного адміністративного округу столиці, обвалення стелі в торговому центрі спровокувало деформацію перекриттів, які також можуть обрушитися.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що з місця НП госпіталізована молода жінка 20 років. У столичному ГУ МНС цю інформацію підтвердили.

"Зберігається загроза деформації перекриттів. Площа обвалення стелі становить 20-25 квадратних метрів. У приміщенні, де сталося обвалення, розташовані продуктові магазини", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що всіх відвідувачів і співробітників центру евакуйовано.

Зараз на місці події працюють десятки служб екстреної допомоги.