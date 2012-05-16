За «замінування» зловмисника засудили до 4 років

В Артемівську Донецької області зловмисника за повідомлення про «замінування» одного із супермаркетів засуджено до ув`язнення.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, даний випадок всевдомінування стався з вини громадянина, що перебуває в слідчому ізоляторі м. Артемівська. Зловмисник, взявши у сусіда по камері мобільний телефон, подзвонив за номером «102» і повідомив про те, що в одному з місцевих супермаркетів закладено вибуховий пристрій і що через 15 хвилин станеться вибух. В результаті правоохоронцям довелося терміново евакуювати покупців і персонал магазину.

Вироком Артемівського міськрайсуду за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань підсудного засудили до 4 років позбавлення волі.