Комісія розслідуватиме груповий нещасний випадок на шахті в Горлівці

Вчора в Донецькій області створено комісію з розслідування обставин і причин групового нещасного випадку, який стався вчора ввечері на шахті імені Гаєвого ДП «Артемвугілля» у місті Горлівка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Теруправління Держгірпромнагляду в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що на місце аварії виїхав голова комісії - начальник Центральної державної регіональної гірничотехнічної інспекції теруправління Держгірпромнагляду в Донецькій області Леонід Марченко.

В даний час комісія розпочала вивчення технічної документації, опитування свідків. На шахті працюють експерти, які мають розшифрувати звукову інформацію сейсмоприймача і зробити висновки щодо природи явища, яке сталося.

Держгірпромнагляд заборонив роботи з видобутку вугілля на шахті. У повідомленні нагадали, що аварія на шахті ім. Гаєвого сталася 14 травня о 17.25. Газодинамічне явище в лаві стало причиною отруєння рудниковими газами двох машиністів гірничо-виїмкових машин 1958 і 1978 р.н. Після виведення на поверхню обох потерпілих доставлено до відділення інтенсивної терапії Донецької обласної лікарні імені Калініна. Ще одного постраждалого було знайдено під завалом о 6.30 ранку 15 травня без ознак життя. П`ятеро гірників, які перебували на аварійній ділянці, самостійно вийшли на поверхню і від госпіталізації або медичної допомоги відмовилися.

У цілому на аварійній ділянці перебувало 8 шахтарів, всього у шахті - 126 гірників.

