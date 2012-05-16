Завадського обстежили у Центрі мікрохірургії ока

Ув`язненому акордеоністу Ігорю Завадському провели інструментальне обстеження очей на базі Центральної клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

"Обстеження проводили три лікарі на чолі із заступником головного лікаря медзакладу. За результатами обстеження ув’язненому рекомендовано медикаментозний курс лікування, підбір контактних лінз та динамічне спостереження лікаря-окуліста", - йдеться у повідомленні.

У ДПтСУ також нагадали, що обстеження провели на підставі особистої заяви самого ув’язненого, а також після відповідних рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковської.

