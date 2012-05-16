Суд повернув державі будівлю Одеського центру реабілітації дітей

Будівлю Одеського медичного центру реабілітації дітей із соматичними захворюваннями Міністерства охорони здоров`я України загальною площею 1520 кв. м повернено у власність держави і виключено із списку об`єктів, що підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Господарського суду Києва оприлюднила сьогодні прес-служба прокуратури Одеської області, позови якої до Одеської обласної ради задоволені вищими судовими інстанціями України.

Як уточнили в облпрокуратурі, судом скасовано, зокрема, «ряд пунктів рішень Одеської обласної ради про визнання будівлі центру реабілітації дітей по вулиці Маріїнській, 3, загальною власністю територіальних громад і включення його до переліку об`єктів, що підлягають приватизації».

Нині будівля належить державній установі «Український медичний центр реабілітації матері і дитини Міністерства охорони здоров`я України» в місті Одесі, резюмували в прес-службі наглядового відомства.