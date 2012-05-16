У Тернополі відновили біологічну очистку стоків

КП «Тернопільодоканал» відновив біологічну очистку стоків. Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор підприємства Володимир Кузьма. За його словами, каналізаційні очисні споруди підприємства ще не повністю вийшли на нормальний режим роботи, проте біологічну очистку розпочали здійснювати.

«Стоки, що надходять на каналізаційні очисні споруди, проходять повний цикл очистки, після чого за спрощеною схемою потрапляють у річку. Значна частина недостатньо очищених стоків ізольована від річки та перебуває на біологічних ставках підприємства. Їх буде скинуто у річку після обробки спеціальним біологічним препаратом», – розповів В.Кузьма.

Наразі представники водоканалу спільно з правоохоронними та контролюючими органами продовжують здійснювати додаткові перевірки підприємств, щоб встановити, яке з них спричинило скид агресивних стоків і як наслідок масову загибель риби.

«Ми встановили, що скид стоків відбувається в нічний період з промислового мікрорайону міста десь в районі вулиць Бродівської, Поліської, Лук’яновича, Лозовецької, Текстильної. У відібраних у цьому мікрорайоні пробах стоків о шостій годині ранку, ми констатували факт перевищення концентратів шкідливих речовин за певними показниками більш, ніж у десять разів», – зауважив В.Кузьма.

Як повідомляв УНІАН, через потрапляння неочищених стоків у річку Серет поблизу Тернополя почала масово гинути риба. У КП «Тернопільводоканал» потрапляння неочищених стоків у річку пояснили скидами значної кількості отруйних речовин невстановленими підприємствами. Викиди агресивних стоків були настільки масовими, що призвели до відмирання активного мулу, який здійснює біологічну очистку стоків на очисних спорудах водоканалу. Як наслідок мул перестав виконувати свою функцію і в Серет почали потрапляти неочищені стоки, які й зумовили загибель риби.

Загалом загинуло 42 тис. особин риби, збитки навколишньому середовищу екологи оцінили у 350 тис. грн.