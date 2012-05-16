У Кіровограді 61-річний чоловік розбещував дітей

У Кіровограді міліція затримала 61-річного чоловіка, уродженця Одеської області, за підозрою у розбещенні малолітніх.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Як встановили правоохоронці, чоловік входив у довіру до неповнолітніх хлопчиків, запрошував їх до себе додому. Спочатку дозволяв їм грати в ігри на комп’ютері чи дивитись мультики, а згодом скоював стосовно них розпусні дії.

Шукаючи потенційних жертв, зловмисник розміщував у засобах масової інформації оголошення про надання послуг з виховання дітей або готовність взяти на квартиру жінку з дитиною.

На даний час правоохоронці встановили особи трьох потерпілих від дій чоловіка – це 5-, 6- та 12-річний хлопчики. Тривають судово-медичні експертизи.

Підозрюваного затримано у порядку ст.115 КПК України. За місцем його проживання оперативники вилучили близько 200 дисків, у тому числі з відеозаписами порнографічного характеру, а також комп’ютер та мобільний телефон із фотографіями, які направлено на дослідження. За цими фактами порушено кримінальну справу за ч.2 ст.156 КК України (розбещення малолітньої особи), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також міліція не виключає, що жертвами збоченця могли стати набагато більше дітей.

Затриманий чоловік уже має 4 судимості за скоєння подібних злочинів, перший раз ще у 17-річному віці. Загалом злочинець провів за ґратами близько 20 років. Після кожного звільнення змінював місце проживання. Останні півроку жив у Кіровограді разом зі своїм пасинком у будинку, який винаймав.