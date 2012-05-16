У Харкові міліціонер поранив із пістолета двох хлопців

У Харкові, на Журавлівському гідропарку, старший лейтенант міліції поранив із травматичного пістолета двох хлопців.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Олександра Шевченка.

За його даними, увечері 1 травня старший лейтенант міліції, їдучи на автомобілі на території Журавлівського гідропарку, «не поділив дорогу» з двома незнайомими хлопцями. Під час сварки міліціонер неправомірно застосував проти парубків пістолет з гумовими набоями, внаслідок чого вони отримали поранення. Судмедексперти розцінили поранення як легкі тілесні ушкодження.

На цей час працівника міліції звільнено з органів внутрішніх справ.

Прокуратура Київського району Харкова порушила кримінальну справу стосовно колишнього працівника дозвільної системи Дергачівського райвідділу ГУМВС України в Харківській області за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



