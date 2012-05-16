Дівчат-садисток засудили за побиття однокласниці майже на 4 роки

13:05, 16 травня 2012
Новини регіонів
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На гачку у криміналістів

У Луганській області Рубіжанський міський суд призначив чотирьом дівчатам-підліткам покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців з випробувальним строком 2 роки за садистське побиття своєї однокласниці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Крім того, суд зобов`язав підсудних публічно вибачитися перед потерпілою.

Крім цього, підсудні зобов`язані повідомляти органи кримінально-виправної інспекції про зміну місця проживання, навчання, регулярно проходити реєстрацію в органах кримінально-виправної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в місті Рубіжне стався злочин, який викликав загальний резонанс. Четверо дівчат-підлітків з особливим садизмом побили свою однокласницю, заподіявши їй тілесні ушкодження. Кілька хлопців були присутні при цьому і спокійно спостерігали, як знущаються з дівчини.

Старший слідчий Рубіжанського МВ ГУМВС майор міліції Тетяна Лисянська, котра вела слідство в цій кримінальній справі, в своєму інтерв`ю розповіла, що одна з обвинувачених, яка згодом була кваліфікована як ініціатор споєння злочину, першою почала завдавати ударів потерпілій. Потім до неї приєдналися інші дівчата. Били її довго, жорстоко: кулаками, ногами, стрибали ногами на спину, погрожували зіштовхнути з балкона будинку і в шахту ліфта. Били ременями по спині, тягали за волосся, змушували її роздягатися догола.

Причиною побиття сталі підозри найкращої подруги постраждалої, що та розпускає плітки за її спиною.

 

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