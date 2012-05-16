Тернопільщина: нетверезий водій збив на смерть пішохода

На Тернопільщині працівники обласної Державтоінспекції затримали 39-річного нетверезого водія, котрий скоїв наїзд на пішохода та втік з місця пригоди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, близько опівночі у селі Солоне Заліщицького району увагу патрульних працівників ДАІ привернула іномарка, яка їхала на великій швидкості. На вимогу працівників міліції зупинитися водій не відреагував, навпаки, збільшив швидкість. Інспектори ДАІ почали переслідувати легковик. Через кілька кілометрів водій іномарки не впорався з керуванням та на великій швидкості з’їхав у кювет.

Невдовзі було встановлено, що водій – у стані алкогольного сп’яніння. До того ж, як з’ясувалося, він незадовго до затримання у селі Солоне скоїв ДТП, внаслідок якого загинув 69-річний місцевий житель. Не надавши необхідної допомоги, водій зник з місця аварії.

Проводиться розслідування.