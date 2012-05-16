На Полтавщині без води - 6 тисяч осіб

У Полтавській області через борги за електроенергію без води залишилися 5 тисяч 796 жителів Засулля (Лубенський район).

Як повідомили УНІАН у Полтавській облдержадміністрації, через 32 тис.грн боргу компанія «Полтаваобленерго» припинила електропостачання ТОВ «Засулляжитлокомунсервіс».

За даними ОДА, підприємство не може вчасно розраховуватися за спожиту електроенергію, оскільки жителі Засулля заборгували підприємству за послуги водопостачання.

Відновлення водопостачання буде проведене після сплати боргу.

“Проблема з розрахунками за воду в нас тягнеться ще з 2010 року. Тоді виконком сільради для «Засулляжитлокомунсервіс» підняв тариф за послуги водопостачання і водовідведення з 5,70 до 7,50 грн. Багато наших жителів це рішення просто саботують. Так підприємство назбирало боргів”, - сказав сільський голова Засулля Сергій Бондаренко.

Працівниками СДПЧ-17 міста Лубни здійснюється підвезення води населенню автомобілем. Проте, як повідомив журналістам С.Бондаренко, вода, що привозиться, - технічна. Для того, щоб забезпечити жителів Засулля питною водою, немає коштів.