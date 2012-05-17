На Чернігівщині від блискавки постраждали двоє жінок

На Чернігівщині від розряду блискавки постраждали двоє жінок. Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Поблизу с. Величківка Менського району під час випасу корів на лузі була уражена блискавкою мешканка с. Величківка, 1980 року народження. Постраждалу доставлено до Менської центральної районної лікарні, стан її здоров’я задовільний.

Того ж дня у с. Велика Дівиця Прилуцького району під час грози блискавка вдарила у будівлю трансформаторного пункту, внаслідок чого утворилася електродуга, яка вразила мешканку цього села, 1961 року народження. Постраждалу доставлено до Прилуцької центральної районної лікарні, стан її здоров’я теж задовільний.

