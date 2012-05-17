Лікарі нічого не знають про транспортування Саші Попової до Німеччини

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої допомоги (ЛШМД) Олександр Дем`янов спростовує інформацію про можливе транспортування Олександри Попової для реабілітації в Німеччину.

Про це О.Дем’янов заявив кореспонденту «Преступности.НЕТ», повідомляється на їх сайті.

Зокрема, коментуючи інформацію народного депутата України Миколи Катеринчука та німецького мецената Рейко Опітца про те, вже практично все готове, щоб перевезти О.Попову до Німеччини, А.Демьянов заявив, що все це «маячня сивої кобили» і журналісти нібито це все самі вигадали, йдеться в повідомленні.

«Ми з жодної лікарні направлення не маємо, не тільки з «Шаріте». Ми не маємо ні домовленостей, ні паспорта. Навіщо писати неправдиву інформацію? Відіслані документи через Фонд «Розвиток України» на клініки Європи, в тому числі «Шаріте», але жодна лікарня, на сьогоднішній день, запрошення не вислала», - стверджує А.Демьянов.

«Це нісенітниця повна. Мені дзвонить начальник управління (ймовірно, начальник облздраву), дзвонять з Міністерства охорони здоров`я, що вона (О.Попова) вже мало не в літаку, а ми досі цього не знаємо», - обурюється головлікар.

За його словами, «вони (Р.Опітц і Фонд Ріната Ахметова) 50 на 50 будуть займатися лікуванням, і Фонду доручили підготовку літака. Як він (Р.Опітц) може говорити про те, що вона ось уже зараз буде відправлена, коли за літак платить Ахметов, а Фонд Ахметова про те, що вона кудись летить, просто не знає ».

При цьому О.Дем’янов сказав що стан О.Попової на сьогодні покращився і це підтверджено консиліумом.

«Олександрі дійсно краще, їй немає сенсу кудись поспішати їхати», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Катеринчук і Р.Опітц на прес-конференції в УНІАН заявили, що миколаївську жертву насильства 19-річну О.Попову, яка вже 40 днів перебуває в комі, транспортують на лікування до Німеччини в клініку "Шаріте".

За словами Р.Опітца, вже є рішення про перевезення О.Попової до ФРН. Зокрема, є письмовий висновок лікаря про необхідність перевезення дівчини і надання медичної допомоги в Німеччині, є згода її матері на продовження лікування в ФРН, сказав він. Також німецькі лікарі вже знайомляться з медичними документами О.Попової і визначаються щодо необхідної діагностики та подальшого лікування.

За інформацією М.Катеринчука, переліт дівчини фінансує Фонд Р.Ахметова «Розвиток України», а всі інші витрати бере на себе Р.Опітц.

Як зазначив Р.Опітц, літак готовий забрати дівчину вже зараз, але у О.Попової немає закордонного паспорта, візи і певних супровідних документів.

Довідка УНІАН. 9 березня в Миколаєві 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний чоловік. Відносно нього порушено кримінальну справу.

На сьогоднішній день всі витрати на лікування О.Попова в Україну взяв на себе Фонд Р.Ахметова "Розвиток України".