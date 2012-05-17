У Запоріжжі затримано двох чоловіків із вибухівкою

На вулицях Запоріжжя міліція затримала громадян, які мали при собі вибухові пакети і гранати.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, тільки за добу під час патрулювання Запоріжжя міліція затримала двох громадян із вибухівкою.

"У районі універмагу "Україна" під час особистого огляду у раніше судимого громадянина була виявлена бойова граната «Ф-1», у Заводському районі Запоріжжя патрулем було затримано ніде не працюючого місцевого жителя, у якого при собі було два циліндрових військових вибухових пакети, замотані скотчем", - повідомили у прес-службі.

Також, за даними міліції, в Шевченківському районі міста «у громадянина вилучено обріз рушниці зі знищеними номерами".

Вилучений арсенал направлено на експертизу до експертно-криміналістичного центру ГУ МВС Запорізької області.

Порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченими ч.1. ст.263 Кримінального кодексу України - «незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами».

На даному етапі слідство встановлює походження вибухівки і обріза, а також їх призначення.