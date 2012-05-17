27 травня у Києві відбудеться Пробіг під каштанами

27 травня у рамках святкування Дня Києва відбудеться ХХ ювілейний «Пробіг під каштанами-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього року пробіг проходитиме за новим маршрутом. 5-кілометрова дистанція пролягатиме історичним центром столиці, а саме: (старт) Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Льва Толстого – розворот на площі Льва Толстого. Фініш: Михайлівська площа.

Долучитися до наймасовішої благодійної акції має можливість кожен охочий. За інформацією організаторів, за 20 років проведення акції благодійний пробіг здійснили понад 52,5 тис. осіб.

Для участі в забігу кияни та гості міста, можуть попередньо зареєструватися на сайті probeg.kiev.ua до 23 травня. Благодійний внесок становить 50 грн.

Крім того, долучитися до пробігу є можливість безпосередньо 27 травня, прийшовши на Михайлівську площу перед стартом і зареєструвавшись з 8.30 до 9.50.

Взяти участь у спортивному змаганні можуть команди (від 5 осіб). Для участі вони мають обов’язково зареєструватися на сайті probeg.kiev.ua до 23 травня та сплатити благодійний внесок за кожного учасника.

У квітні благодійний фонд «Пробіг під каштанами» заявив про проблему дитячої смертності через вади серця в Україні, створивши інтерактивну сторінку www.todo-todo.org. За допомогою цієї сторінки пропонується кожному дати шанс на життя тисячам дітей із вродженими вадами серця. Допомогти може кожен, проявивши соціальну активність зручним для себе способом: відвідавши сайт www.todo-todo.org і завантаживши значок «Соціальної активності» для розміщення на своєму сайті або у блозі, залишивши свій коментар, взявши безпосередню участь у пробігу або перерахувавши пожертву на рахунок благодійного фонду.

За час підтримки Центру дитячої кардіології та кардіохірургії (з 2000 року) фонд «Пробіг під каштанами» зібрав і передав лікувальному закладу чеки на загальну суму понад 1 350 000 грн. Завдяки учасникам Пробігу-2010 Центр дитячої кардіології отримав перший та єдиний в Україні апарат «Штучне серце».