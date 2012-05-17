На Вінниччині 13-річного хлопчика вбило струмом

У селі Гущинці Калинівського району Вінницької області 13-річного хлопчика вбило струмом.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

За повідомленням, нещасний випадок з 13-річним хлопчиком, що мешкав у селі Гущинці стався 16 травня о 19:10. За попередніми даними, дитина, граючись на території одного з місцевих підприємств, з цікавості відкрила трансформатор, який був під напругою, внаслідок чого отримала смертельне ураження електричним струмом та загинула на місті події.