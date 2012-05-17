Полтавщина: відновлено водопостачання села Засулля

У селі Засулля Лубенського району Полтавської області відновили водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні заявив заступник голови Полтавської ОДА Віктор Животенко.

За його словами, з населення частково зібрана плата за водопостачання, це дало змогу домовитися з постачальниками електроенергії, через борг перед якими ПП «Засулля-Житлокомсервіс» відключили від енергопостачання.

«Утім не всі борги погашені. Заборгованість населення перед підприємством зберігається і таке відключення може бути не останнім», - сказав В.Животенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Полтаваобленерго припинило електропостачання ТзОВ «Засулляжитлокомунсервіс» (Лубенський район, Полтавська обл.) за 32 тис. грн боргу, внаслідок чого без води залишилося 5796 чол.

Працівниками СДПЧ-17 міста Лубни здійснювалося підвезення технічної води населенню автомобілем.