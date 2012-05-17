У Криму легковик влетів в автобус

Одна людина загинула, ще троє дістали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса недалеко від Євпаторії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася 16 травня.

59-річний житель Сімферопольського району, що керував машиною "Лада", за поки що невідомими причинами виїхав на зустрічну смугу, де врізався в "Богдан". Автобус виїхав за межі проїжджої частини і влетів в огорожу зупинки.

Водій легковика загинув на місці аварії, троє пасажирів автобуса - чоловік і дві жінки - дістали травми різного ступеня тяжкості.