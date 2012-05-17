Жінка впала з підвісного мосту в яр 18 м і лишилася жива

16 травня в райцентрі Велика Олександрівка в Херсонській області 36-річна жінка, впавши з підвісного мосту в яр завглибшки до 18 метрів, залишилася жива.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Херсонській області, подія сталася о 22.30 на підвісному мосту через яр, в межах населеного пункту (на вул. Миру). Переходячи міст, жінка спіткнулася і, не втримавшись, впала вниз.

Про падіння в місцеве відділення "швидкої допомоги" повідомили очевидці. Медики, які прибули через кілька хвилин, оцінивши глибину яру, відмовилися від ідеї спуску і викликали рятувальників райвідділу МНС. Рятувальники, що приїхали, за допомогою місцевих жителів, винесли потерпілу на поверхню.

Оглянувши потерпілу, медики констатували відсутність якихось серйозних ушкоджень, виявивши тільки синці і садна. Для проведення детального обстеження жінку госпіталізували. Також відомо, що постраждала на момент падіння була абсолютно твереза.

Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.