У Чорткові воду подають по 4 години на добу

На райцентрі Чортків Тернопільської області через забруднення річки Серет вода подається лише 4 години на добу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, через хімічне забруднення води в Сереті у Чорткові задіяли резервні водозабори «Рудькова Балка», «Камінна Балка» та два водозабори села Біла. При цьому через зменшення кількості води учора її подавали лише з 7 год. до 8.30, а увечері – з 19 год. до 20.30.

За даними Тернопільської обласної санітарно-епідеміологічної станції, перевищення норми окислюваності води в Сереті зафіксовано лише в межах Чортківського району, в Теребовлянському та Заліщицькому районах всі проби відповідають санітарним нормам і правилам «Охорони поверхневих вод від забруднення».

Разом з тим керівниками органів місцевого самоврядування, де протікає Серет, проведена робота з населенням щодо заборони купання, риболовлі та випасу худоби біля річки.

Тим часом КП «Тернопільводоканал» проводить роботу з придбання реагенту та очистки агресивних стоків, які наразі перебувають на відстійниках.

Стоки з міста подаються зараз на другу лінію біологічних ставків. За даними досліджень лабораторії очисних споруд, на вході та виході цієї лінії спостерігається нормалізація ситуації.

Як повідомляв УНІАН, через потрапляння неочищених стоків у річку Серет поблизу Тернополя почала масово гинути риба. У КП «Тернопільводоканал» потрапляння неочищених стоків у річку пояснили скидами значної кількості отруйних речовин невстановленими підприємствами. Викиди агресивних стоків були настільки масовими, що призвели до відмирання активного мулу, який здійснює біологічну очистку стоків на очисних спорудах водоканалу. Як наслідок мул перестав виконувати свою функцію і в Серет почали потрапляти неочищені стоки, які й зумовили загибель риби.

Загалом було скинуто 500 м куб забруднених стоків

Через це загинуло 42 тис особин риби, збитки навколишньому середовищу екологи оцінили у 350 тис грн.

Правоохоронці та екологи встановлюють підприємство, яке спричинило забруднення річки.