У Києві розпочалась інформаційна кампанія щодо збереження довкілля

У столиці стартувала інформаційна кампанія щодо збереження довкілля.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, захід триватиме протягом року і спрямований на формування екологічної свідомості у киян та гостей столиці.

Компанія, запроваджена Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, реалізовуватиметься за підтримки КМДА, Київської міської ради та Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».

Під час інформаційної кампанії планується розміщення на зовнішніх рекламних носіях – біг-бордах та сіті-лайтах – соціальної реклами у форматі «мотиваторів». Вони закликатимуть кожного мешканця Києва замислитися про важливість збереження довкілля та власного здоров’я.

Компанія також підтримується на спеціально створеному інформаційному порталі споживача з маркування продукції (www.gpp.in.ua). На цьому сайті можна знайти вичерпну інформацію про значення того чи іншого маркування, отримати поради щодо якості та безпеки продукції, а також ознайомиться з принципами споживання з турботою про довкілля.