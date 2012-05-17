У Криму на берег викинуло 150 мертвих дельфінів

Вперше за 10 років у Криму стався безпрецедентний випадок масової загибелі дельфінів. В цьому році мертвих дельфінів знаходять — від Судака до Керчі, але найбільше — біля Феодосії. Причини загибелі тварин з’ясовуються.

У Криму за останні два тижні на берег моря викинуло майже півтори сотні мертвих дельфінів. В основному, це «азовки», їх ще називають «морськими свинями». Вчені, які оглядали останки тварин, кажуть, що зазвичай більшість «азовок» гине в рибальських донних мережах. Але цього разу припускають, що причиною масової загибелі морських ссавців могли бути і не рибалки.

Першими на сполох забили співробітники Опукського і Карадазького заповідників. Кажуть, загиблих «азовок» знаходять постійно, але зазвичай це поодинокі випадки.

«Сьомого травня був проведений рейд — ми виявили шість трупів. А десь днів через 2-3, коли посилився південний вітер, то реально я був теж ошелешений такою цифрою — більше 120 особин лежало», — розповів науковий співробітник Опукського заповідника Ігор Сікорський.

Майже всі тварини — це «азовки» — найменші з чорноморських дельфінів. Жертвами риболовецьких мереж вони стають частіше, ніж, наприклад, афаліни і білобочки — через свій ультразвуковий промінь — сонар.

«Ехолокаційні здатності морської свині такі, що вона не розпізнає тонку нитку сітки. Її ехолокатор, він налаштований на дрібну рибу, тому, умовно кажучи, промінь звуку, який вона випускає, він проходить в осередку, і морська свиня не бачить сітки», — пояснює дельфінолог Павло Гольдін.

За словами вчених, в цьому році мертвих дельфінів знаходять — від Судака до Керчі. Але найбільше — біля Феодосії.

Уривки риболовецьких сіток в Криму можна знайти на всьому узбережжі. Саме в них найчастіше і гинуть дельфіни-азовки. Але дельфінологи кажуть, цього року сліди сітки знаходять лише на одному з п`яти мертвих дельфінів.

Найпевніші ознаки загибелі в мережах — зрізаний хвіст або його відсутність. Але у більшості мертвих тварин таких слідів не виявили. Тому вчені не виключають, що причиною масової смерті азовок могло бути отруєння.

«Дельфіни гинуть часто. Але те, що ми спостерігаємо зараз, — це наймасовіший спалах за останні більше ніж 10 років, — каже дельфінолог Павло Гольдін.

Дельфінологи вирахували приблизний час і місце загибелі дельфінів. Це сталося два-три тижні тому у Чорному морі, на південь від Керченського півострова. Біологи сподіваються, що причину їх смерті все ж встановлять — для цього в Криму вже створена спеціальна комісія.