У Чернівцях проходить конференція головлікарів України

У Чернівцях за участю віце-прем`єр-міністра України - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової відкрилась Всеукраїнська науково-практична конференція "Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров`я на сучасному етапі розвитку галузі", за участю головних лікарів, організатором якої є «Всеукраїнська Асоціація Головних лікарів».

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив конференцію голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв.

За його словами, в Чернівецькій області 55% дітей народжуються в закладах охорони здоров’я, які мають статус «Лікарні, доброзичливої до дитини». Крім того, в регіоні впроваджуються сучасні медичні перинатальні технології ведення вагітності та пологів, догляду за новонародженими. Так, у всіх пологових будинках міста Чернівців та в 9 з 11 центральних районних лікарень створені індивідуальні пологові зали.

«Ми розпочали роботу з регіоналізації перинатальної допомоги. В області реалізується Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства». Мова йде про створення в найближчій перспективі перинатального центру. Тільки на його оснащення високотехнологічним обладнанням з Державного бюджету України передбачено виділити 41 млн. грн. «У цьому році плануємо ввести в дію першу чергу центру», - зазначив М.Папієв.

Під час форуму відбудеться обговорення інформації про хід реалізації пілотного проекту реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, буде розглянуто проблемні питання впровадження нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів підвищення ефективності й доступності медичного обслуговування населення України.

Згідно з повідомленням прес-служби Чернівецької облдержадміністрації, на конференцію, яка проходитиме 17-18 травня, прибуло понад 650 медичних фахівців зі всієї України. Крім Р.Богатирьової, у конференції передбачається участь першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової та голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтєєвої.

В центрі уваги учасників заходу - питання, пов`язані з принципами надання первинної медико-санітарної допомоги, організація надання екстреної медичної допомоги, перспективи розвитку медичної допомоги на вторинному рівні.

На конференції також розглядатимуться питання сучасної кадрової політики у системі охорони здоров`я й медичної освіти, стан і перспективи медичної науки в Україні, перспективи впровадження медичного страхування та питання якості й доступності лікарських засобів.

Загалом у конференції крім головних лікарів обласних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів, беруть участь керівники та члени місцевих осередків ВГО "Всеукраїнська асоціація головних лікарів", керівники приватних та відомчих закладів охорони здоров`я, головні санітарні лікарі областей України, представники Асоціації медичних сестер та Асоціації фармвиробників.