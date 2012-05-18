На Черкащині виявлено хвору на сибірку корову.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 17 травня Черкаською регіональною лабораторією ветеринарної медицини підтверджено захворювання на сибірку телиці, яку вимушено забили в приватному господарстві у с. Макіївка Смілянського району. Тіло тварини знищено шляхом спалення.

Контакт із хворою на сибірку твариною мали 12 осіб, які знаходяться під медичним наглядом і отримують профілактичне лікування.

Фахівцями СЕС та ветеринарної медицини з’ясовуються джерела і шляхи передачі збудника інфекції, в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та протиепізоотичних заходів.