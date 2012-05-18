На околиці Одеси затримано наркокур'єра

Співробітниками Комінтернівського РВВС затримано на північній околиці Одеси, в торгово-розважальному комплексі, наркокур`єра, який намагався збути партію амфетаміну вартістю 150 тис грн.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, «оперативники знайшли в автомобілі «Ніссан Максима», який прибув з Придністров`я, три пакунки особливо небезпечної наркотичної речовини «амфетамін». Партія «порошку» була доставлена драг-діллером до Одеси з метою збуту.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, що карається позбавленням волі терміном від 3 до 8 років.